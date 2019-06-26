Арестовано должностное лицо службы социального обеспечения РА

Служба национальной безопасности Республики Армения в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках осуществления своих функций, направленных на борьбу с коррупцией, выявила случаи требования и получения взятки начальником Гаварского территориального отдела службы социального обеспечения РА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ РА, согласно полученным предварительным данным, начальник Гаварского территориального отдела Службы социального обеспечения РА, изготавливал фальшивые официальные документы и вводя их в базу данныхгосударственной пенсионной системы, с использованием ложных сведений, связанных со стажем работы, с целью обеспечения размера суммы более высокой пенсии пенсионеров, с последних с января 2019 года по сей день, потребовал и получил взятку в особо крупных размерах, в целом - 1.280.000 драмов, от каждого до 300.000 драмов РА. 19 июня 019 г., в момент получения очередной взятки в размере 210 тысяч драмов указанное должностное лицо и дающий взятку были задержаны сотрудниками СНБ РА.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РА. Указанному должностному лицу предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.