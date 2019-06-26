Мы не допустим новых случаев героизации убийц: депутаты НС РА в ПАСЕ возражают против ложной Азербайджанской информации

Члены делегации Армении в ПАСЕ в ходе сопутствующих мероприятий, проходящих параллельно летней сессии Ассамблеи, оспаривают ложные азербайджанские сведения и лживые заявления. Как сообщает Арменпресс, депутат парламентской фракции “Мой шаг”, член армянской делегации в ПАСЕ Татевик Айрапетян на своей странице в социальной сетиФейсбук отметила, что на летней сессия ПАСЕ, кроме бурных обсуждений на пленарных заседаниях, не меньше дебатов и в рамках смежных мероприятий (side-events).

“Таким образом, с участием или по инициативе азербайджанцев в ПАСЕ было организовано два мероприятия, одно из которых было посвящено вопросам беженцев и “внутреннему перемещению лиц” в Азербайджане, другое - двум азербайджанским диверсантам, осужденным в Арцахе. Оба случая освещались азербайджанскими СМИ. Я присутствовала на этих мероприятиях и оспорила азербайджанские утверждения”, - отметила Татевик Айрапетян.

По ее словам, основной целью организованного мероприятия было представление политики Азербайджана в вопросе беженцев. В числе докладчиков был вице-председатель Госкомитета по делам беженцев и “внутреннему перемещению лиц”Фуад Гусейнов. По словам Татевик Айрапетян, основные акценты были направлены не на представление политики в отношении беженцев, а на осуществление очередной пропагандистской кампании против Армении.

“В ответ я и НаираЗограбян, назвав выступление Фуада Гусейнова лживым и искажающим характер конфликта, подчеркнули, что недопустима организация подобных мероприятий, в которых представлена только азербайджанская сторона, в то время как другие стороны конфликта - Арцах и Армения не представлены своими соответствующими должностными лицами ”, - отметила Татевик Айрапетян.

Мероприятие, связанное с двумя азербайджанскими диверсантами, организовала азербайджанская делегация в ПАСЕ. Присутствовал также и сын одного из диверсантов. Егословами придав мероприятию эмоциональный оттенок, азербайджанцы представили якобы жестокое отношение к ним, в адрес Армении прозвучали стандартные обвинения, лживые сведения, и также был показан видеоматериал.

“В конце я попросила слова и отметила, что это не “гуманитарное” дело, как представляют азербайджанцы, а уголовное. Я подчеркнула, что подобные спекуляции в Совете Европы недопустимы, недопустимы попытки представить преступников в гуманитарном контексте и проинформировала присутствующих, что в результате действий диверсантов погибли 2 человека, один из которых 17-летний юноша, одна женщина была ранена. Я отметила, что Красный Крест регулярно посещает их и добавила, что мы не допустим новых случаев героизации убийц и призвала прекратить героизацию убийц и создание новых Сафаровых. В заключение я призвала к поиску нарушений прав человека в собственной стране, где нет недостатка в них, поскольку многие люди находятся в тюрьмах из-за своего инакомыслия”, - добавила Татевик Айрапетян.