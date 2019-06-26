В Конгрессе заявили, что санкции против Ирана препятствуют дипломатическому урегулированию

Введенные в понедельник администрацией США жесткие санкции против иранских властей препятствуют дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в опубликованном во вторник письменном заявлении старшего демократа юридического комитета Сената Конгресса США Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Введение санкций против верховного лидера Ирана и обмен оскорблениями лишь делает еще более недостижимым дипломатическое урегулирование [конфликта]. Мы не можем продолжать повторять одно и то же действие снова и снова и ожидать при этом иных результатов", - подчеркнула сенатор.