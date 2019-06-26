Президент Ирака исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану
Багдад ни при каких обстоятельствах не позволит США использовать американские базы на территории Ирака для нанесения военного удара по Ирану. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью телекомпании CNN президент Ирака Бархам Салех.
"Мы не хотим, чтобы наша территория превращалась в промежуточный плацдарм для любых враждебных действий против какого-либо нашего соседа, включая Иран", - подчеркнул Салех. "Это определенно не является составной частью соглашения между правительством Ирака и Соединенными Штатами", - добавил он, напомнив, что войска США и антитеррористической коалиции присутствуют в Ираке по приглашению властей этой страны для выполнения "единственной задачи противодействовать" террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Срок присутствия иностранных воинских контингентов будет "зависеть от потребностей иракского правительства и анализа [оперативной обстановки] нашим командованием", - заверил Салех, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.