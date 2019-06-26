Лидером неофициального подсчета медалей Европейских игр остается Россия

Лидером неофициального подсчета медалей Европейских игр продолжает оставаться сборная России. Как передает Арменпресс, на проходящих в Минске вторых Европейских играх больше всего медалей завоевала сборная России. В общем зачете у них 53 медали -24 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых. На втором месте сборная Беларуси с 41 медалями (14 золотых, 8 серебряных, 18 бронзовых), на третьем-Грузия с 20 медалями (6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых).

Сборная Армении на 19-м месте с 3 медалями -1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая.

Во вторых Европейских играх участвуют около 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр проводятся чемпионаты Европы по двум видам спорта, а соревнования по 8 видам спорта будут квалификационными для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Армения участвует во вторых Европейских играх в составе 37 спортсменов.