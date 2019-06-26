В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва

Вторая коллегия Высшего федерального суда Бразилии во вторник отказалась освободить из-под стражи экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силва, отбывающего наказание за коррупцию.

Как сообщает портал Globo, решение принято тремя голосами судей против двух,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Адвокаты экс-президента пытались оспорить работу бывшего судьи Сержиу Мору, ныне министра юстиции в правительстве Жаира Болсонару, считая, что он не был беспристрастен при вынесении приговора Луле.

Это решение является предварительным, окончательное решение примут позднее.

В январе 2018 года Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы по делу о коррупции. В апреле прошлого года он был доставлен в Куритибу, где начал отбывать тюремное заключение.