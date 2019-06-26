Бывший спецпрокурор Мюллер даст показания конгрессу США

Проводивший расследование приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году спецпрокурор Роберт Мюллер выступит 17 июля на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении председателей этих комитетов Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) и Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк) соответственно,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мюллер дал согласие выступить на открытом заседании юридического комитета и комитета по разведке Палаты представителей в среду, 17 июля 2019 года", - отмечается в документе.

По мнению конгрессменов, "американцы хотят услышать напрямую от спецпрокурора" детали завершившегося расследования.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад спецпрокурора. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией.