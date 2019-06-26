Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

Американские конгрессмены Ро Ханна, Мэтт Гетц и Энтони Браун предложили внести в военный бюджет США поправку, которая не позволит президенту страны Дональду Трампу использовать финансовые средства для нанесения удара по Ирану без одобрения конгресса.

"Президент Трамп намеренно и опрометчиво ведет нас к конфликту с Ираном и рискует развязыванием новой войны на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Брауна. Он напомнил, что стратегия США заключается в том, чтобы привести Иран за стол переговоров и не дать ему получить ядерное оружие. По мнению Брауна, в созданной Трампом атмосфере об этом забыли как конгрессмены, так и простые американцы,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ханна отметил, что на прошлой неделе Трамп остановил удар по Ирану за несколько минут до его нанесения. Это удар вверг бы США "в еще одну стоимостью в триллионы долларов войну на Ближнем Востоке" вопреки предвыборным обещаниям президента, добавил он.

В заявлении Гетца говорится, что "неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке делают Америку слабее, а не сильнее". Он признал, что Соединенные Штаты должны проявлять силу по отношению к Ирану, но решение о любых военных действиях должен принимать конгресс на конституционной основе.