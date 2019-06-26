Спасатели потушили пожар в Разданском ущелье

25-го июня в 21: 05 в службу “911” поступил звонок о том, что на территории близ ресторанного комплекса “Парвана” в Разданском ущелье вспыхнул пожар.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления.

Пожар был локализован в 22: 28, потушен-в 23: 18.

Сгорели 2 гектара растительного покрова и 8 деревьев.