Спасатели потушили пожар в Разданском ущелье
25-го июня в 21: 05 в службу “911” поступил звонок о том, что на территории близ ресторанного комплекса “Парвана” в Разданском ущелье вспыхнул пожар.
Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА и группа реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления.
Пожар был локализован в 22: 28, потушен-в 23: 18.
Сгорели 2 гектара растительного покрова и 8 деревьев.
- 11:10 В Конгрессе заявили, что санкции против Ирана препятствуют дипломатическому урегулированию
- 10:58 Армен Саркисян уверен, что Армения может стать технологическим и научно- образовательным центром
- 10:55 СМИ: в Японии 115 тыс. человек получили указание об эвакуации в связи с угрозой наводнений
- 10:49 По уголовному делу, возбужденному по факту смерти 65-летнего мужчины, задержан брат потерпевшего
- 10:45 В Афганистане убиты двое американских военных
- 10:28 Президент Ирака исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану
- 10:23 Лидером неофициального подсчета медалей Европейских игр остается Россия
- 10:23 CNN: Сан-Франциско станет первым городом США, где запретят продажу электронных сигарет
- 10:17 В Ереване полицейские раскрыли убийство 25-летней девушки
- 10:14 В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
- 09:59 "Коммерсантъ" сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии
- 09:52 Бывший спецпрокурор Мюллер даст показания конгрессу США
- 09:50 Спасатели потушили пожар в Разданском ущелье
- 09:49 Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
- 09:45 Анна Акопян присутствовала на церемонии открытия мероприятия FASHION FORUM Yerevan 2019
- 09:42 “Республика Армения”:диаспора хочет участвовать в жизни Армении, мы должны найти правильные, эффективные пути
- 09:40 “Республика Армения”: будучи за, они проголосовали против
- 09:30 Предстоящие на 26июнямероприятия
- 09:09 Европейские индексы - 25-06-19
- 09:08 Американские индексы снизились - 25-06-19
- 09:07 Цены на цветные металлы - 25-06-19
- 09:06 Цены на драгоценные металлы снизились - 25-06-19
- 09:04 Цены на нефть выросли - 25-06-19
- 08:54 Сроки государственного визита Макрона в Армениюбудут уточнены по дипломатическим каналам:посол Толмаджян
- 25.06-21:47 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 61 случай преступлений
- 25.06-20:45 Посол Армении обсудил с министром энергетики Ирана вопросы двустороннего сотрудничества
- 25.06-20:30 Глава МИД Армении встретился с генеральным директором Женевского офиса ООН Майклом Мёллером
- 25.06-20:17 Посол Армении встретился с Уполномоченным по делам религий и национальностей Беларуси
- 25.06-19:49 Отказ Иран от ряда обязательств по СВПД будет большой ошибкой: МИД Франции
- 25.06-19:00 Председатель НС Армении принял парламентскую делегацию Вьетнама
- 25.06-18:18 Роберт Кочарян добровольно явился в УИУ “Ереван-Кентрон”
- 25.06-18:04 Депутат НС Армении встретился со спикером парламента Ирака
- 25.06-18:00 Посол Германии провел прощальную встречу в парламенте Армении
- 25.06-17:57 Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
- 25.06-17:50 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-06-19
14:18, 19.06.2019
Просмотрели 1505 раз В Армении планируется открыть завод по аффинажу золота
12:51, 20.06.2019
Просмотрели 1340 раз Арам Григорян назначен послом Армении в Узбекистане
12:40, 19.06.2019
Просмотрели 1339 раз В повестке дня заседания правительства - пакет о базовом налогообложении недвижимого имущества
08:58, 19.06.2019
Просмотрели 1303 раз Европейские индексы - 18-06-19
11:14, 19.06.2019
Просмотрели 1284 раз Парламент Армении единогласно принял законопроект об ограничении рекламы лотерей по телевидению и радио