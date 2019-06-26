Анна Акопян присутствовала на церемонии открытия мероприятия FASHION FORUM Yerevan 2019

Супруга премьер-министра РА, председатель совета попечителей благотворительных фондов “Мой шаг” и “Город улыбок” -Анна Акопян вечером 25 июня в музее армянских ковров “ВорданКармир” присутствовала на церемонии открытия мероприятия FASHION FORUM Yerevan 2019. Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, мероприятие началось с экспозиции под названием “Наследие”, на которой были представлены одежда и аксессуары, созданные армянскими дизайнерами. В сопровождении председателя общественной организации ”Дворец моды и дизайна”, дизайнера одежды ВаанаХачатряна Анна Акопян ознакомилась с представленными на выставке костюмами и аксессуарами. В своей речи ВаанХачатрян поблагодарил Анну Акопян за постоянное содействие армянским дизайнерам и модельерам.

“FashionForumYerevan 2019” проводится при поддержке НПО “Палата моды и дизайна”, инициативы “ЕС для бизнеса” Европейского союза при поддержке программы “Содействие развитию малого и среднего бизнеса в Армении” и Государственного комитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций РА.

Анна Акопян уже год оказывает поддержку армянским дизайнерам и носит исключительно изделия армянского производства, тем самым стимулируя их деятельность и делая армянское производство более узнаваемым.