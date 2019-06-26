“Республика Армения”:диаспора хочет участвовать в жизни Армении, мы должны найти правильные, эффективные пути

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “По мнению главного комиссара по делам диаспоры Заре Синаняна, становление справедливой судебной системы, улучшение экономики, устранение монополий - практические шаги, которые могут стимулировать репатриацию. “То есть государство, общество должны быть готовы к репатриации. За исключением форс-мажорных ситуаций, если Армения сможет обеспечить репатриацию в серьезных цифрах, это само по себе будет говорить о становлении, усилении государственности, а также об успехе управления. А для всего этого, прежде всего, мы должны упростить процесс возвращения, устранить искусственные препятствия, улучшить законодательное поле. Что и говорить, репатриация уже есть, она началась, но не доходит до огромных масштабов, люди приезжают, и мой пример также может вдохновить их. Диаспора хочет участвовать в жизни Армении, мы должны найти правильные, эффективные пути, и, естественно, в этом процессе образование в Армении справедливого, ориентированного на человека, на любви к Армении гражданского общества является важнейшим предусловием”, - сказал он в интервью газете”.

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