“Республика Армения”: будучи за, они проголосовали против

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло пакет изменений в Налоговом кодексе. Член парламентской фракции “Мой шаг”, экономист АртакМанукян в ответ на вопрос о том, почему оппозиционные парламентские фракции проголосовали против Налогового кодекса, сказал, что работа постоянной комиссии НС по экономическим вопросам была прозрачной, и во время голосования за ряд изменений проголосовали также и члены оппозиционных фракций, поэтому непонятно, почему, в конце концов, они проголосовали против. “Если изучить результаты индивидуальных голосований по пунктам в части государственной пошлины или других изменений, то в комиссии оппозиция в основном выступала за и защищала эти измененные положения. Между тем, когда очередь дошла до общей логики Налогового кодекса, по сути, они проголосовали против”, - сказал депутат.

По его словам, результаты новых изменений в налоговой сфере не заставят себя ждать, поскольку очень быстро попытаются реализовать положение о повышении порога налога с оборота, по которому порог 58,35 млндрамов составит 115 млн драмов”.

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