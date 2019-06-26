Европейские индексы - 25-06-19

МОСКВА, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.38% и составил 12228.44 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.13% и составил 5514.57 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7422.43 пункта, а российский RTSI снизился на 0.45% и составил 1380.87 пункта.