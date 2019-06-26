Европейские индексы - 25-06-19
МОСКВА, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.38% и составил 12228.44 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.13% и составил 5514.57 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7422.43 пункта, а российский RTSI снизился на 0.45% и составил 1380.87 пункта.
- 09:59 "Коммерсантъ" сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии
- 09:52 Бывший спецпрокурор Мюллер даст показания конгрессу США
- 09:49 Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
- 09:30 Предстоящие на 26июнямероприятия
- 09:09 Европейские индексы - 25-06-19
- 09:08 Американские индексы снизились - 25-06-19
- 09:07 Цены на цветные металлы - 25-06-19
- 09:06 Цены на драгоценные металлы снизились - 25-06-19
- 09:04 Цены на нефть выросли - 25-06-19
- 08:54 Сроки государственного визита Макрона в Армениюбудут уточнены по дипломатическим каналам:посол Толмаджян
- 25.06-21:47 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 61 случай преступлений
- 25.06-20:45 Посол Армении обсудил с министром энергетики Ирана вопросы двустороннего сотрудничества
- 25.06-20:30 Глава МИД Армении встретился с генеральным директором Женевского офиса ООН Майклом Мёллером
- 25.06-20:17 Посол Армении встретился с Уполномоченным по делам религий и национальностей Беларуси
- 25.06-19:49 Отказ Иран от ряда обязательств по СВПД будет большой ошибкой: МИД Франции
- 25.06-19:00 Председатель НС Армении принял парламентскую делегацию Вьетнама
- 25.06-18:18 Роберт Кочарян добровольно явился в УИУ “Ереван-Кентрон”
- 25.06-18:04 Депутат НС Армении встретился со спикером парламента Ирака
- 25.06-18:00 Посол Германии провел прощальную встречу в парламенте Армении
- 25.06-17:57 Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
- 25.06-17:50 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-06-19
- 25.06-17:47 Азиатские индексы - 25-06-19
- 25.06-17:46 Глава Минэкономики Грузии назвала шоком временное прекращение авиасообщения с Россией
- 25.06-17:42 Вахтанг Кикабидзе ответил на слухи о своей смерти
- 25.06-17:37 Дэнни Бойл рассказал о телевизионном приквеле "Пляжа" с Леонардо Ди Каприо
- 25.06-17:31 Президент Армении поздравил президента Словении по случаю Дня государственности
- 25.06-17:29 Имя нового лидера британских консерваторов объявят 23 июля
- 25.06-17:26 Песков: Кремль не ставит задачи полностью запретить россиянам полеты в Грузию
- 25.06-17:26 Президент Армении встретился с основателем и генеральным директором компании “Лаборатория Касперского” Евгением Касперским
- 25.06-17:25 Спикер НС Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии
- 25.06-17:24 Защитная группа Роберта Кочаряна намерена обжаловать принятые Апелляционным уголовным судом судебные акты
- 25.06-17:03 Япония на саммите в G20 приложит усилия для стабилизации ситуации вокруг Ирана
- 25.06-16:52 По мнению ираниста, США хотят заставить Иран сесть за стол переговоров
- 25.06-16:49 Умерла актриса Алла Покровская
- 25.06-16:47 WP: сенатор Сандерс предложил списать долги американских студентов на $1,6 трлн
14:18, 19.06.2019
Просмотрели 1486 раз В Армении планируется открыть завод по аффинажу золота
12:40, 19.06.2019
Просмотрели 1326 раз В повестке дня заседания правительства - пакет о базовом налогообложении недвижимого имущества
12:51, 20.06.2019
Просмотрели 1315 раз Арам Григорян назначен послом Армении в Узбекистане
08:58, 19.06.2019
Просмотрели 1279 раз Европейские индексы - 18-06-19
11:14, 19.06.2019
Просмотрели 1263 раз Парламент Армении единогласно принял законопроект об ограничении рекламы лотерей по телевидению и радио