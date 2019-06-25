За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 61 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 24 и 25 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 61 случай преступлений, из них 4 – ранее совершенное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 13 случаев причинения телесных повреждений, 11 случаев мошенничества, 8 случаев кражи личного имущества, 7 случаев присвоения или растраты, 4 случая обнаружения наркотиков, 3 случая хулиганства, по 2 случая изъятия оружия и боеприпасов и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю грабежа, вымогательства, умышленного уничтожения имущества, фальшивомонетничества, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, взяточничества, кражи государственного или общественного имущества, побоев, трафикинга, побуждения к самоубийству и самоуправного завладения земельных участков, являющихся государственной и муниципальной собственностью, а также непринятие в установленном порядке мер по предотвращению самоуправного строительства зданий и строений.

За данный период с явкой с повинной в Полицию обратились 3 лиц, находящихся в розыске, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая причинения телесных повреждений, по 1 случаю кражи личного имущества и квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 20 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.