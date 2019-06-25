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Посол Армении обсудил с министром энергетики Ирана вопросы двустороннего сотрудничества


Посол Армении в Иране Арташес Туманян 25 июня встретился с министром энергетики Ирана и сопредседателем межправительственной комиссии Армения-Иран Резой Ардаканианом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов армяно-иранских отношений. В частности, были затронуты вопросы строительства линии электропередачи Армения-Иран, программы обмена газом и электричеством, строительства Мегринской ГЭС и ряда других тем, связанных с двусторонними экономическими отношениями.

Посол Армении проинформировал собеседника об организационной работе правительства Армении по подготовке 16-го заседания армяно-иранской межправительственной комиссии.

Реза Ардаканиан, в свою очередь, заявил, что иранская сторона проводит всестороннюю подготовку к предстоящей межправительственной встрече.




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