Глава МИД Армении встретился с генеральным директором Женевского офиса ООН Майклом Мёллером

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 25 июня встретился в Женеве с генеральным директором Женевского офиса ООН Майклом Мёллером.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники высоко оценили эффективное сотрудничество с различными структурами Армении и офисом ООН в Женеве, а также активное участие Армении в их деятельности по продвижению прав человека и демократии в стране.

Зограб Мнацаканян и Майкл Мёллер обменялись мнениями о реализации целей, включенных в повестку “Устойчивое развитие 2030”. Министр иностранных дел подтвердил готовность и приверженность Армении достижению целей в области устойчивого развития, отметив, что процесс национализации сопровождается масштабной программой реформ, предпринятой новым правительством Армении.

В связи с этим глава МИД Армении рассказал о проводимых правительством Армении реформах в области демократии и верховенства закона, защиты прав человека и основных свобод. В качестве приоритетов повестки правительства в области развития министр Мнацаканян подчеркнул важность продвижения экономики через развитие инноваций, высоких технологий и творческого образования.

Двусторонне была подчеркнута важность совмещения усилий международных и региональных организаций в поиске новых областей международного сотрудничества, таких как цифровизация, искусственный интеллект и роботизация.