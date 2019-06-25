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Посол Армении встретился с Уполномоченным по делам религий и национальностей Беларуси 


Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь Арман Гевондян 25 июня 2019 года провел встречу с Уполномоченным по делам религий и национальностей Беларуси Леонидом Гуляко.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Беларуси в Facebook, стороны обменялись информацией об опыте работы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и взаимодействии с соотечественниками, проживающими за рубежом.

На встрече также были рассмотрены вопросы дальнейшего развития национального согласия, уважения к истории, культуре и языку национальных общностей Беларуси, их многовековым традициям совместного проживания. 

Уполномоченным по делам религий и национальностей была выражена готовность в рамках действующего законодательства Республики Беларусь и при необходимости оказывать содействие религиозным общинам Армянской апостольской церкви в их становлении и дальнейшем развитии.




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