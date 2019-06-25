Отказ Иран от ряда обязательств по СВПД будет большой ошибкой: МИД Франции

Отказ Ирана от выполнения ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий будет большой ошибкой и неправильным ответом на давление США. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нарушение со стороны Ирана (договора – ред.) будет большой ошибкой и неверным ответом на давление, которое оказывается Соединенными Штатами. Дипломаты Франции, Германии и Великобритании полностью мобилизованы для того, чтобы показать Ирану, что это не в его интересах", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции.

Министр отметил необходимость действовать вместе, чтобы избежать эскалации ситуации.

"Вчерашние инициативы США нарушают работу. Но в то же время я отмечу, что американский президент (Дональд Трамп) заявил о том, что он открыт к диалогу, и президент (Ирана Хасан) Роухани тоже", - добавил Ле Дриан.

Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.