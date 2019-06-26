Сроки государственного визита Макрона в Армениюбудут уточнены по дипломатическим каналам:посол Толмаджян

В плане инвестиций в экономику Армении Французская республика продолжает занимать лидирующие позиции, активно развиваются отношения между Арменией и Францией и в ряде других сфер.

Арменпресс беседовал с послом Армении во Франции АсмикТолмаджян о сложившихся на протяжении многих веков дружественных отношениях между двумя странами, возможном визите президента Франции Эммануэля Макрона в Армению и ряде вопросов повестки дня.

Госпожа посол, как Вы охарактеризовали бы нынешние армяно-французские отношения?

Армяно-французские отношения, по полному праву, квалифицируются как “привилегированные”. Они выражаются установившимся между двумя странами тесным политическим диалогом на самом высоком уровне и динамично развивающимся взаимодействием во всех без исключения сферах двустороннего сотрудничества. Исторически сформировавшиеся между армянским и французским народами дружественные отношения, несомненно, создали хорошую основу для установления тесных межгосударственных отношений между двумя странами с момента обретения Арменией независимости. Я хотела бы также подчеркнуть и ту особую роль, которую играет около шестисоттысячная армянская община в деле укрепления армяно-французской дружбы, наилучшим образом интегрированная во Франции. Армяно-французские дружественные традиции берут начало еще со времен Киликийского армянского царства. Хотела бы упомянуть всего один факт, который свидетельствует о глубине исторически тесных связей между двумя народами - последний армянский царь Киликии Левон VI, единственный иноземный царь, останки которого захоронены вместе с французскими королями в королевской гробнице храма Сен-Дени. В течение последующих веков армяно-французская дружба постоянно подпитывалась и обогащалась культурными, образовательными и торговыми контактами. Тысячи выживших после Геноцида армян, нашедших приют во Франции, внесли свой важный вклад в формирование капитала симпатии к армянскому народу во всех слоях французского общества.

Каковы основные направления двусторонних отношений и стимулирования сотрудничества?

Установившийся между высшими властями страны тесный политический диалог занимает значительное место в армяно-французских привилегированных отношениях.За последний год премьер-министр Пашинян и президент Макрон встречались пять раз.После бархатной революции оба лидера пользовались первой же возможностью для двусторонних встреч: в июле прошлого года в Брюсселе, в рамках саммита НАТО, в сентябре премьер-министр РА был с рабочим визитом в Париже по приглашению президента Франции, 4 октября на общенациональной церемонии прощания с Шарлем Азнавуромони стояли рядом. Следующая встреча была уже в Ереване в связи с саммитом Франкофонии, а ровно через месяц, президент Макрон и премьер-министр Пашинян вновь встретились в Париже в рамках торжественного празднования столетия окончания Первой мировой войны. Примечательно также и то, что в 2018 г. первым зарубежным высокопоставленным чиновником, посетившим Армению всего через несколько дней после бархатной революции, был министр иностранных дел Франции и Европы Жан-Ив ЛеДриан, с 16 по 18 апреля 2018 г. состоялся визит министра иностранных дел ЗограбаМнацаканяна во Францию, что также позволило вновь на министерском уровне коснуться вопросов повестки двустороннего сотрудничества. Армения высоко ценит внимание Франции к жизненно важным для нашего народа вопросам. Франция, как сопредседатель Минской группы, имеет важное участие в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы и в вопросе укрепления долгосрочного мира и безопасности в нашем регионе. Франция также является ключевым партнером для Армении в отношениях с ЕС. У нас отличное сотрудничество между двумя странами в рамках международных организаций - ООН, СЕ, ОБСЕ. Хотела бы особо подчеркнуть взаимодействие в рамках Международной организации Франкофонии, которому придал новый важный импульс состоявшийся в октябре прошлого года в Ереване саммит Франкофонии.

Одной из основ отличных армяно-французских отношений является также и межпарламентское сотрудничеств и также децентрализованное взаимодействие между несколькими десятками местных общин и областями обеих стран.

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Интервью провел Норайр Шогикян