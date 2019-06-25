Посол Германии провел прощальную встречу в парламенте Армении

По случаю завершения дипломатической работы в Армении председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 25 июня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия Бернхарда Маттиаса Кислера.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, высоко оценив партнерские отношения, сложившиеся между двумя странами, глава парламента высоко оценил роль посла в их углублении. По словам Арарата Мирзояна, наряду с чрезвычайно серьезными изменениями, происходящими в нашей стране, армяно-германские отношения также претерпели динамичные изменения и развитие, выходящие на новый уровень.

Поблагодарив за прощальную встречу, Маттиас Кислер подчеркнул, что немецкая сторона всегда придавала большое значение укреплению потенциала Национального Собрания Республики Армения, углублению связей между парламентами двух стран, взаимным визитам и обмену опытом. По его словам, в условиях новых реалий в Армении есть прекрасная возможность придать новое качество двустороннему сотрудничеству. По словам посла, роль НС существенно возросла в связи с переходом Армении к парламентской системе управления, поэтому германская сторона готова продолжать и расширять программы поддержки парламента в различных форматах.

«Армяно-германские отношения всегда отличались теплым, дружественным характером, и после продолжающихся изменений у них есть шанс еще более углубиться», - сказал немецкий дипломат.

Стороны коснулись реформ в нашей стране, в частности в сфере государственного управления, юстиции, налогов и др. Собеседники подчеркнули роль Национального Собрания в процессе реформ, в формате парламентского управления. Была отмечена важность дальнейшего расширения межпарламентского сотрудничества.

Арарат Мирзоян подчеркнул личные усилия посла Маттиаса Кислера по укреплению армяно-германских отношений.

Посол заверил, что он всегда будет интересоваться армянскими процессами и будет способствовать дальнейшему укреплению армяно-германских отношений.