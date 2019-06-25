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Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России


Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

"Совет Европы потерял наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже", - заявил министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




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