Азиатские индексы - 25-06-19
ТОКИО, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.43% и составил 21193.81 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.27% и составил 1543.49 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.87% и составил 2982.07 пункта, а HANG SENG снизился на 1.15% и составил 28185.98 пункта.
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