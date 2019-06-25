Глава Минэкономики Грузии назвала шоком временное прекращение авиасообщения с Россией

Решение российских властей о временной приостановке полетов между Грузией и Россией было шоком для занятых в туристической сфере. Об этом во вторник заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на встрече с населением черноморского поселка Кобулети (Аджария).

"Нашей задачей является идентификация проблемы и представление соответствующего плана бизнесу. Министерство экономики Грузии сделает все для того, чтобы поддержать пострадавший бизнес. Этот сектор действительно стоит перед вызовом. Туристический сезон начат, и это (решение российских властей о временной приостановке полетов - прим. ТАСС) было важнейшим шоком", - сказала Турнава,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне совершили более 172 тыс. поездок в республику. Россияне оказались на первом месте по количеству туристов в мае.