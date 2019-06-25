Вахтанг Кикабидзе ответил на слухи о своей смерти

Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе во вторник опроверг распространившиеся накануне в Грузии слухи о своей скоропостижной кончине.

"Как сказал великий Марк Твен: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", - написал Кикабидзе в фейсбуке.

Как сообщают во вторник грузинские СМИ, накануне в социальных сетях была распространена информация о смерти 80-летнего грузинского актера,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

СМИ отмечают, что в этот фейк поверили даже участники проходившего перед зданием парламента в Тбилиси митинга оппозиции. Они с трибуны выразили соболезнования родственникам актера. Сообщается, что позже на митинге принесли извинения и заявили, что информация оказалась ложной.