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Президент Армении поздравил президента Словении  по случаю Дня государственности


Президент Армении Армен Саркисян  направил поздравительное послание президенту Республики Словения Боруту Пахору  по случаю Дня государственности. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Убежден, что сотрудничество между нашими странами будет укрепляться, а продолжительность политического диалога будет способствовать углублению межгосударственных отношений”.




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