Президент Армении поздравил президента Словении  по случаю Дня государственности

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Республики Словения Боруту Пахору по случаю Дня государственности. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Убежден, что сотрудничество между нашими странами будет укрепляться, а продолжительность политического диалога будет способствовать углублению межгосударственных отношений”.