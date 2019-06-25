Защитная группа Роберта Кочаряна намерена обжаловать принятые Апелляционным уголовным судом судебные акты

Защитная группа второго президента Армении Роберта Кочаряна намерена обжаловать принятые 25 июня Апелляционным уголовным судом судебные акты. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении защитной группы Кочаряна.

«Основанием для обжалования является тот факт, что изначально был нарушен принцип справедливого судебного разбирательства. Адвокатам не было разрешено выступить и представить свои возражения. После получения судебных актов будет рассмотрен также вопрос о представлении дополнительных оснований в жалобе», - говорится в сообщении.

Отметим, что 25-го июня суд под председательством судьи Армена Даниеляна удовлетворил апелляционные жалобы прокурора, потерпевшего и представителя потерпевшего Седы Сафарян.

Решением суда отменено личное поручительство бывших и нынешних Президентов Арцаха, избранное в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, и принято решение о применении ареста в качестве меры пресечения.

Кроме того, суд отменил решение суда первой инстанции города Ереван от 20.05.2019 г. о приостановлении дела и обращении в Конституционный суд, направить его в тот же суд на новое рассмотрение.