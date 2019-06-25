Президент Армении встретился с основателем и генеральным директором компании “Лаборатория Касперского” Евгением Касперским

Находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации президент Армении Армен Саркисян в Цюрихе на полях Международного фестиваля науки и искусства STARMUS встретился с основателем и генеральным директором компании “Лаборатория Касперского” Евгением Касперским.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники обсудили возможности расширения сотрудничества Армении с «Лабораторией Касперского», в том числе идею создания совместного предприятия. Этот вопрос был конкретно связан с новой президентской инициативой АТОМ (Advanced tomorrow). Ожидается, что в рамках состоящей из нескольких компонентов инициативы будет создан научно-технический город, в котором будут представлены крупные международные организации, исследовательские центры и университеты, а также будет создан музей будущего.