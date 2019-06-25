Спикер НС Армении принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 25 июня принял Чрезвычайного и Полномочного посла Индии в Армении Йогешвара Сангвана, завершающего свою дипломатическую миссию в РА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, глава парламента высоко оценил вклад посла в упрочение армяно-индийских связей, отметив, что налицо множество примеров взаимодействия в самых различных сферах. Тем не менее, по Мирзояну, в двусторонних отношениях есть все еще неиспользованный весомый потенциал, в том числе в сферах экономики, образования, высоких технологий, сельского хозяйства. Спикер убежден, что расширению сотрудничества существенно поспособствует восстановление прямого воздушного сообщения между двумя столицами.

Глава законодательного органа, говоря о важности межпарламентского сотрудничества, особо выделил как активизацию работ групп дружбы, встреч на высоком уровне, так и сотрудничество на международных парламентских площадках, согласованную деятельность по различным вопросам. А.Мирзоян подтвердил приглашение главе парламента Индии посетить Армению.

Поблагодарив за теплый прием и высокую оценку, Йогешвар Сангван остановился на уже осуществленных совместных программах. Он также подчеркнул, что есть широкие перспективы сотрудничества, ожидающие претворения в жизнь. Оценив двусторонние отношения как динамично развивающиеся, посол в плане их дальнейшего развития подчеркнул важность контактов на высоком уровне, углубления взаимодействия между законодательными органами, активизации деловых связей.

Пожелав успехов в дальнейшей деятельности, А.Мирзоян выразил уверенность, что Йогешвар Сангван повсюду будет в числе друзей Армении.