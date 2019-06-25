Япония на саммите в G20 приложит усилия для стабилизации ситуации вокруг Ирана

Правительство Японии намерено за счет переговоров с другими странами способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, воспользовавшись при этом своим председательством в "двадцатке". Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Что касается Ирана, то Япония намерена продолжить прилагать дипломатические усилия для стабилизации ситуации, а также для снижения напряженности на Ближнем Востоке в целом в сотрудничестве с США и другими заинтересованными странами", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, каким образом Япония будет использовать то обстоятельство, что в этом году она председательствует в G20,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Суги, в Токио сильно обеспокоены обострением ситуации в регионе и возросшей угрозой безопасности транспортировки грузов и сырья через Ормузский пролив, поскольку этот маршрут имеет первостепенное значение для энергетической стабильности Японии и других стран.