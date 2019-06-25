Умерла актриса Алла Покровская

Народная артистка РСФСР режиссер Алла Покровская скончалась во вторник на 82-м году жизни, сообщили ТАСС в МХТ им. Чехова.

"Алла Борисовна Покровская скончалась, эта новость нас только что настигла, время и место прощания будут известны позднее", - сказал ТАСС представитель пресс-службы театра.

В дирекции также подтвердили факт смерти актрисы.Сыграла более 30 ролей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу "Современника", где она проработала 45 лет.

В 2004-м Покровская перешла в МХТ им. Чехова. Много лет преподавала в школе-студии.

Актриса снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь", "Такая короткая долгая жизнь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многие другие.

Алла Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Их сын Михаил, а также внуки Николай и Никита тоже выбрали актерскую профессию.