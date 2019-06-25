По мнению ираниста, США хотят заставить Иран сесть за стол переговоров

Отношения между Ираном и США остаются напряженными, и есть опасность, что США могут нанести точечные удары по Ирану. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 25 июня сказала иранист, эксперт по ирано-американским вопросам Гоар Искандарян.

Она отметила, что после того, как Иран сбил беспилотник США, США приняли решение начать военные действия в Иране, однако в последний момент президент Дональд Трамп изменил свое намерение, отметив, что удар будет непропорциональным.

“Есть и другие мнения. Очевидно, что было послание президента Российской Федерации Трампу, что если такое случится, то регион просто окажется в огне и не сможет решить проблему.

Я думаю, что Трамп решил подождать. 28 - 29 июня в Японии состоится встреча G-20, и уже намечена повестка дня встреч. Во время этих встреч в повестке будет также и вопрос Ирана, и будет обсуждаться, как ослабить напряженность между двумя странами, поскольку мы видим, что проблема все больше накаляется и есть необходимость успокоить ее”, - сказала Искандарян.

По мнению ираниста, США любой ценой хотят посадить Иран за стол переговоров.

“Иран пытаются силой принуждения посадить за стол переговоров. По моему убеждению, Иран также хочет решить проблемы посредством переговоров, но не принуждением и провокациями, а посредством определенных компромиссов, сесть и понять, какие проблемы существуют между Ираном и США, как нужно найти их развязки. Думаю, что переговоры выгодны обеим сторонам”, - сказала Искандарян.

Иранист считает, что в преддверии президентских выборов в США Трампу не выгодно втягиваться в серьезные военные проблемы, даже если он и добьется определенных успехов в Иране.

“По моему убеждению, в случае избрания у Дональда Трампа руки будут более свободными, и тогда мы можем стать свидетелями точечных ударов по Ирану” - заключила Искандарян.