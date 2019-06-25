Работа над четвертым фильмом "Матрица" уже началась, сообщает Francetvinfo со ссылкой на американские источники. Ожидается, что в новом проекте вместо Киану Ривза роль Нео сыграет Майкл Б. Джордан.

Съемки нового проекта под рабочим названием Project Ice Creamпредположительно начнутся в Чикаго в 2020 году.

Пока нет информации о том, каким именно будет продолжение франшизы: ребут, спин-оф, сиквел или приквел, но уже известно, что Нео сыграет не Киану Ривз, а Майкл Б. Джордан, известный зрителям по фильмам "Черная пантера" и "Крид",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Снимать четвертую "Матрицу" будут сестры Вачовски, по крайней мере о своей заинтересованности в проекте сообщала Лана Вачовски, сценаристом выступит Зак Пенн, известный по работам над фильмами "Невероятный халк" и "Первому игроку приготовиться".