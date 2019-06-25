Показатель экономической активности в Армении вырос на 7,3%

Показатель экономической активности в мае этого года по сравнению с маем прошлого года вырос на 7,3%. Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.

В частности, в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года объем промышленной продукции вырос на 10,2%, объем строительства - на 2%, оборот торговли - на 4,9%, а объем услуг - на 14,8%.

Индекс потребительских цен вырос на 2,8%, а индекс цен на промышленную продукцию - на 1,2%.

Производство электроэнергии в мае текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 1%.

Среднемесячная номинальная зарплата в Армении в мае этого года выросла на 6,5%, составив 179 623 драма. При этом среднемесячная зарплата в государственном звене увеличилась на 6,9%, а в негосударственном - на 4,7%.

В мае этого года по сравнению с маем прошлого года в объемах внешнеторгового оборота наблюдалось снижение - около 3,9% . Однако экспорт вырос на 11,7%, а импорт сократился на 10,5%.

Курс драма к доллару США в мае 2019 года составил 480,55 драма.