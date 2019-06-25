НАТО разработала стратегию обороны в космосе
15:31, 25 Июнь, 2019
НАТО разработала первую для себя "космическую" стратегию, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Новую политику официально утвердят министры обороны на переговорах в среду и четверг.
Документ определит, как альянс должен реагировать на вызовы безопасности в космосе.
По словам Столтенберга, космическое пространство может быть использовано как в мирных целях, так и для агрессии.
"Спутники могут быть заблокированы, взломаны или вооружены. Противоспутниковое оружие может повредить связь", — отметил он.
Поэтому важно быть "бдительными и устойчивыми", заключил генсек НАТО.