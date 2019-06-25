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Лавров: США пытаются помешать нормализации отношений России и Грузии


У Москвы есть опасения, что Вашингтон пытается помешать начавшейся нормализации отношений РФ и Грузии. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью", - сказал он.

Лавров также заявил, что Москва никогда не прерывала политических контактов с Тбилиси и считает полезными имеющиеся форматы диалога. 

 

 




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