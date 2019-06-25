Зограб Мнацаканян встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 24 июня в Женеве встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны с удовлетворением подчеркнули тесное сотрудничество между Арменией и офисом ООН по правам человека и наметили шаги по его дальнейшему расширению. Собеседники отметили, что права человека всеобщие, и сотрудничество по их защите должно быть всеобщим, без каких-либо исключений.

Представляя проводимые в Армении реформы и зафиксированные в их рамках достижения, министр Мнацаканян в качестве приоритета правительства подчеркнул реформу судебной системы, направленную на обеспечение независимости и беспристрастности последней и повышение общественного доверия к судебной системе. Министр иностранных дел Армении высоко оценил координацию содействия международным и региональным партнерам в этом процессе и эффективное использование их экспертиз.

Глава внешнеполитического ведомства Армении и комиссар по правам человека подчеркнули важность шагов международного сообщества по продвижению повестки предотвращения геноцидов и преступлений против человечества. Глава МИД Армении отметил, что повестка дня предотвращения более 20 лет является внешнеполитическим приоритетом Армении, и подтвердил приверженность Армении этому принципу.

Касаясь вопросов защиты прав женщин, министр Мнацаканян сообщил, что правительство Армении уже одобрило первую программу национальных действий по реализации резолюции 1325 Совета безопасности ООН :Женщины, мир и безопасность”.