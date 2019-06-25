Решение о дальнейшей работе делегации из России в ПАСЕ будет принято 26 июня

Российская делегация примет решение, оставаться ли работать в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в среду во второй половине дня после рассмотрения вопроса о полномочиях, заявил ее руководитель Петр Толстой, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он напомнил, что группа депутатов из Украины, Великобритании, Грузии и других стран оспорили полномочия российской делегации. "Это формальная процедура, но мы будем следить за тем, как будет развиваться работа в комиссии, куда были отправлены доводы (противников РФ), и дальше будем смотреть, каково будет решение - оно будет принято завтра во второй половине дня", - сказал Толстой в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"В зависимости от того, каким оно будет, мы примем решение - оставаться дальше российской делегации в ПАСЕ, или нет", - сообщил Толстой, отметив, что россияне были готовы к тому, что полномочия делегации будут оспорены.