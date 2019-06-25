Аронян начинает выступления на турнире в Загребе

Член мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян начинает выступления в очередном турнире Grand Chess. Как передает «Арменпресс», 26 июня в Загребе стартует очередной тур Grand Chess Tour, в котором примут участие 12 гроссмейстеров. Армению будет представлять Левон Аронян. Шахматисты будут играть по круговой системе. Соперниками Ароняна будут Вишванатан Ананд (Индия), Фабиано Каруана (США), Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь (Китай), Аниш Гири (Голландия), Сергей Карякин (Россия), Шахриар Мамедъяров (Азербайджан), Хикару Накамура (США), Ян Непомнящий (Россия), Уэсли Со (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).