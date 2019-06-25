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Лавров: ситуация вокруг Ирана развивается по очень плохому сценарию


Санкции США против высшего руководства Ирана означают, что ситуация развивается по очень плохому сценарию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы озабочены происходящим. Очередные санкции, сугубо персонифицированные санкции, которые накануне были объявлены администрацией президента США Дональда Трампа против высшего руководства Ирана тревожат и посылают сигнал, что ситуация развивается по очень плохому сценарию", - подчеркнул глава МИД РФ.

 

 




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