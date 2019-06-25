Лавров: ситуация вокруг Ирана развивается по очень плохому сценарию
Санкции США против высшего руководства Ирана означают, что ситуация развивается по очень плохому сценарию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы озабочены происходящим. Очередные санкции, сугубо персонифицированные санкции, которые накануне были объявлены администрацией президента США Дональда Трампа против высшего руководства Ирана тревожат и посылают сигнал, что ситуация развивается по очень плохому сценарию", - подчеркнул глава МИД РФ.
- 15:51 В США 19 миллиардеров предложили ввести налог на богатство
- 15:42 Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе
- 15:31 НАТО разработала стратегию обороны в космосе
- 15:28 Лавров: США пытаются помешать нормализации отношений России и Грузии
- 14:49 Зограб Мнацаканян встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет
- 14:48 Решение о дальнейшей работе делегации из России в ПАСЕ будет принято 26 июня
- 14:35 Аронян начинает выступления на турнире в Загребе
- 14:28 С комиссаром ЕС президент говорил о перспективах взаимодействия в сферах науки и инноваций
- 14:26 Демократические ценности должны лежать в основе мирного и безопасного государства: выступление депутата Армении в ПАСЕ
- 14:22 Лавров: ситуация вокруг Ирана развивается по очень плохому сценарию
- 14:06 Слуцкий призвал власти Грузии извиниться за события на сессии МАП
- 14:01 СМИ: нижняя палата парламента Японии отклонила резолюцию о недоверии правительству Абэ
- 13:46 Рафаэль Ваганян стартует в Турнире шахматных легенд
- 13:45 Патрушев: РФ, США и Израиль договорились по большинству вопросов по урегулированию в Сирии
- 13:41 В первом чтении принят законопроект, дающий фракциям НС право на выдвижение кандидатур на должности членов ГКЗЭК и КРОУ
- 13:40 Самвел Тер-Саакян - победитель международного турнира на Гоа
- 13:39 Президент Саркисян встретился с известным американским физиком-теоретиком, лауреатом Нобелевской премии Кипом Торном
- 13:37 Федерация самбо Армении считает большим успехом завоевание 3 медалей Европейских игр
- 13:36 В Масисе будет построен Центр креативных технологий ТУМО с французским уклоном
- 13:35 Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
- 13:30 Рубен Рубинян в Страсбурге встретился с членами российской делегации
- 13:23 В резиденции президента Арцаха состоялась торжественная церемония награждения школьников
- 13:12 Маск назвал реальную проблему человечества
- 13:11 Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи
- 13:04 Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
- 12:57 Голливудские актеры разыграли пьесу по мотивам доклада Мюллера
- 12:55 Болтон: переговоры в Иерусалиме заложат основу для встречи Путина и Трампа в Осаке
- 12:52 Делегация во главе с Давидом Тонояном принимает участие в Международном военно- техническом форуме
- 12:48 30-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве своей дочери
- 12:44 Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о снятии требования чеков ККА в школьных буфетах
- 12:44 DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
- 12:31 Национальное собрание Армении полностью приняло пакет изменений в Налоговом кодексе
- 12:24 Новое знание - залог создания новой ценности
- 12:14 Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами
- 11:59 Трамп может посетить демилитаризованную зону во время визита в Южную Корею
18:11, 18.06.2019
Просмотрели 2151 раз Азербайджан прибегает к дезинформационным уловкам против армян в Казахстане: были задействованы фейковые сайты
21:22, 18.06.2019
Просмотрели 1668 раз Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым
12:52, 18.06.2019
Просмотрели 1518 раз В Индонезии 17 человек погибли при кораблекрушении
17:47, 18.06.2019
Просмотрели 1467 раз Президент Республики Армения отбыл с рабочим визитом во Францию
15:33, 18.06.2019
Просмотрели 1461 раз Газоснабжение ряда районов административного района Аван будет временно прекращено