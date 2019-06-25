Демократические ценности должны лежать в основе мирного и безопасного государства: выступление депутата Армении в ПАСЕ

После революции в Армении все выборы считаются свободными и справедливыми как парламентскими, так и внепарламентскими силами. Это неоспоримый факт. Об этом в своем выступлении в Страсбурге заявила представитель делегации Армении в ПАСЕ Татев Айрапетян.

“Для Армении безопасность и демократия - взаимосвязанные ценности. Я хочу говорить о продолжительности демократических развитий в Армении, в частности, я должна подчеркнуть роль и значение избирательных процессов в политической жизни сегодняшней Армении. Уже факт, что в 2018 году парламентские выборы были организованы на самом высоком уровне и квалифицированы как свободные и справедливые также и со стороны Совета Европы. Отмечу, что после этих выборов состоялись и выборы в органы местного самоуправления, и в некоторых местах победу одержали представители оппозиции. Вы можете спросить, почему я говорю об этом факте. В ответ скажу, потому что за последние 20 лет все выборы в Армении ставились под вопрос и оспаривались представителями оппозиции. Но после революции, неоспоримый факт, что все выборы считаются свободными и справедливыми как парламентскими, так и внепарламентскими силами”, - по сообщению «Арменпресс» сказала Татев Айрапетян.

Не только как депутат от правящей партии, но и как гражданка РА Татев Айрапетян с радостью подчеркнула, что в 2018 году в Армении после “бархатной революции”, впервые за последнее время правящая сила и правительство являются гарантами проведения свободных и справедливых выборов, даже если есть опасность не победить на этих выборах.

“Граждане Армении отныне являются реальной властью, и выборы являются рабочим инструментом для выражения отношения к политическому полю. Как я уже отметила, для Армении безопасность и демократия взаимосвязаны. Мы верим, что демократические ценности должны быть в основе мирного и безопасного государства, где насилие отвергается гражданами, а выборы - главный инструмент для выражения удовлетворения или недовольства политическими решениями”, - сказала Татев Айрапетян.