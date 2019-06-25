С комиссаром ЕС президент говорил о перспективах взаимодействия в сферах науки и инноваций

В рамках проходящего в Цюрихе Международного форум науки и искусства “STARMUS” президент республики Армен Саркисян имел беседу с комиссаром ЕС по вопросам исследований, науки и инноваций Карлосом Моедашем.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, разговор касался интеграции Армении в европейское пространство исследований, непосредственного участия в научных исследованиях мирового уровня, а также возможности играть активную роль в исследованиях и разработках, направленных на решение современных общественных вызовов. Речь шла также о возможностях расширения сотрудничества в рамках программы ЕС “Горизонт 2020”, направленной на развитие сфер исследований и инноваций.