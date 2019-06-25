Слуцкий призвал власти Грузии извиниться за события на сессии МАП

Руководство Грузии должно извиниться за события, произошедшие на сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте, и сделать выводы из этой ситуации. Такое мнение во вторник журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Грузия, как показали события в Межпарламентской ассамблее православия, не в состоянии обеспечить безопасность тех, кто прибывает на международное мероприятие высокого уровня. Это очень досадно, это болезненно лично для меня и многих моих коллег, но время не стоит на месте. Я думаю, что руководству Грузии стоило бы извиниться", - сказал Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что пока грузинские власти не принесли извинения российской стороне.

"Во-вторых, надеюсь, что будут сделаны соответствующие выводы. И если мы будем уверены, что безопасности наших граждан в Грузии ничто не угрожает, а сейчас мы в этом совсем не уверены, то любые решения когда-то могут быть пересмотрены. Я бы рекомендовал руководству Грузии, политикам, которые представляют различные политические силы в стране, задуматься над тем, что произошло, и сделать адекватные выводы", - отметил депутат.