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СМИ: нижняя палата парламента Японии отклонила резолюцию о недоверии правительству Абэ


Нижняя палата парламента Японии во вторник отклонила внесенный пятью оппозиционными партиями проект резолюции о недоверии правительству премьер-министра страны Синдзо Абэ. Против документа проголосовали депутаты правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", обладающие большинством. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Kyodo.

Оппозиция обвинила кабинет министров в том, что он вводит граждан в заблуждение и не может представить никаких успехов во внутренние и внешней политике. Глава Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано также заявил о необходимости роспуска нижней палаты парламента и проведении досрочных выборов.

 




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