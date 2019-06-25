СМИ: нижняя палата парламента Японии отклонила резолюцию о недоверии правительству Абэ

Нижняя палата парламента Японии во вторник отклонила внесенный пятью оппозиционными партиями проект резолюции о недоверии правительству премьер-министра страны Синдзо Абэ. Против документа проголосовали депутаты правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", обладающие большинством. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Kyodo.

Оппозиция обвинила кабинет министров в том, что он вводит граждан в заблуждение и не может представить никаких успехов во внутренние и внешней политике. Глава Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано также заявил о необходимости роспуска нижней палаты парламента и проведении досрочных выборов.