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Рафаэль Ваганян стартует в Турнире шахматных легенд


Легенда армянских шахмат Рафаэль Ваганян принимает участие в Турнире шахматных легенд мира.

Как передает «Арменпресс», в Испании начинается Турнир шахматных легенд, в котором примут участие 4 легендарных шахматиста: 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, Рафаэль Ваганян, Любомир Любоевич и Олег Романишин. Участники сыграют два круга по правилам быстрых шахмат, затем два круга по блицу. 25, 26 и 28 июня состоится турнир по быстрым шахматам, 29 и 30 июня – блиц.




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