Патрушев: РФ, США и Израиль договорились по большинству вопросов по урегулированию в Сирии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он сказал на церемонии открытия трехсторонней встречи по Сирии, в которой, наряду с Патрушевым, участвуют помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат. Патрушев также сообщил о договоренности по большинству вопросов урегулирования в Сирии.

"Я полностью разделяю позицию премьера [Израиля Биньямина] Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это как он сказал, мирная и безопасная, а я хочу добавить, что должен быть обеспечен суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии, - отметил Патрушев. - Также Сирия должна соответствовать Уставу ООН".

Говоря о подходах к сирийскому урегулированию, Патрушев отметил: "Во многом мы сошлись во мнениях, по большинству (вопросов) о том, какой мы хотим видеть Сирию в конечном итоге". "О том, как это делать, нам предстоит вести диалог", - добавил он.