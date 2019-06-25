В первом чтении принят законопроект, дающий фракциям НС право на выдвижение кандидатур на должности членов ГКЗЭК и КРОУ

Национальное собрание РА приняло в первом чтении предложенный председателем парламента Араратом Мирзояном законопроект, предусматривающий резкое повышение роли НС в формировании автономных органов.

Согласно проекту, право выдвижения кандидата на вакантную должность члена Государственной комиссии по защите экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг поочередно закрепляется за правительством вместо премьер-министра, затем - за правящими фракциями НС, а затем - оппозиционными.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов о внесении дополнений в Закон РА “Регламент НС” и смежных законопроектов был принят в первом чтении 84 голосами “за” и 33 “против”. Представитель фракции “Просвещенная Армения” Ани Самсонян заявила перед голосованием, что они будут голосовать против представленного проекта.

“Очевидно, что проектом Вы хотите расширить полномочия оппозиции, но мы говорим, что в урегулировании мы видим проблему, и относительно этих проблем и озабоченностей мы представляем письменные идеи. Проект имеет положительную цель, но мы озабочены тем, что выдвижение единого кандидата для оппозиции очень проблематично. Мы будем голосовать против этого законопроекта”, - сказала Самсонян.

Согласно законопроекту, на вакантных должностях ГКЗЭК и КРОУ, за исключением первых составов этих органов, право выдвижения кандидатов в порядке очередности закрепить за правительством вместо премьер-министра, затем за правящими, а затем за оппозиционными фракциями НС.