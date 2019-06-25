Самвел Тер-Саакян - победитель международного турнира на Гоа
Армянские гроссмейстеры Самвел Тер-Саакян и Мануэл Петросян одержали в Индии победу. Как передает «Арменпресс», в крупном международном турнире в провинции Гоа в Индии принимали участие 246 шахматистов из 23 стран. Самвел Тер-Саакян из 10 возможных набрал 8 очков и занял первое место. Набравший столько же очков Мануэл Петросян уступил Тер-Саакяну по дополнительным показателям и стал вторым. Идани Пуя, набравший столько же очков, замкнул лучшую тройку.
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