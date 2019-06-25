Федерация самбо Армении считает большим успехом завоевание 3 медалей Европейских игр

Федерация самбо Армении завоевание трех медалей на Европейских играх считает большим успехом.

Сборная Армении по самбо, 6 спортсменов которой принимали участие в Европейских играх, завоевала 3 медали-золото, серебро, бронзу.

“Мы полны надежд, что в следующий крупном турнире мы сумеем достичь еще больших успехов”, - в беседе с журналистами в пресс-центре «Арменпресс» сказал президент Федерации Микаел Айрапетян.

По его словам, медалисты достойно представили Армению и сумели добиться побед с абсолютным преимуществом. “Надеемся, что в ближайшем будущем самбо станет олимпийским видом спорта, хотя и сейчас мы считаем себя членом олимпийской семьи”, - сказал он.

Из армянских самбистов Тигран Киракосян завоевал золото, Давид Григорян - серебро и Арсен Казарян стал бронзовым призером.

Во вторых Европейских играх участвуют около 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр проводятся чемпионаты Европы по двум видам спорта, а 8 видов спорта будут квалификацией для Олимпийских игр 2020 года в Токио. Армения участвует во вторых Европейских играх в составе 37 спортсменов.