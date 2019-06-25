Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ

Делегация Украины покинула зал заседаний ПАСЕ, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом сообщил во вторник в прямом эфире телеканала "Прямой" парламентарий Алексей Гончаренко. "Вся наша делегация покинула помещение, - сказал он. - Мы на период этой сессии приняли решение о том, что украинская делегация будет принимать участие в обсуждении только тех пунктов [повестки], которые касаются наложения санкций на РФ".

По словам Гончаренко, украинская делегация еще вернется в зал заседаний, чтобы помешать избранию (председателя комитета Госдумы по международным делам) Леонида Слуцкого вице-спикером ПАСЕ.

"Завтра, - сообщил также украинский парламентарий, - мы придем на заседание после обеда, чтобы проголосовать за наложение санкций на РФ. В обсуждении в зале всех остальных вопросов повестки мы участия не примем. Это символ нашего протеста против решения, которое было принято ночью".