Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Президент Саркисян встретился с известным американским физиком-теоретиком, лауреатом Нобелевской премии Кипом Торном


Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках проходящего в Цюрихе международного фестиваля науки и искусства “STARMUS” имел беседу с известным американским физиком-теоретиком, лауреатом Нобелевской премии Кипом Торном.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о роли науки в современном мире, тенденциях развития науки и технологий.

Президент, в рамках 6-го фестиваля STARMUS, пригласил всемирно известного ученого посетить Армению.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации