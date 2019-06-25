Президент Саркисян встретился с известным американским физиком-теоретиком, лауреатом Нобелевской премии Кипом Торном
13:39, 25 Июнь, 2019
Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках проходящего в Цюрихе международного фестиваля науки и искусства “STARMUS” имел беседу с известным американским физиком-теоретиком, лауреатом Нобелевской премии Кипом Торном.
Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о роли науки в современном мире, тенденциях развития науки и технологий.
Президент, в рамках 6-го фестиваля STARMUS, пригласил всемирно известного ученого посетить Армению.